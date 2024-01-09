Парламент Норвегии поддержал спорную добычу минералов на морском дне

Норвежский парламент, Стортинг, во вторник, 9 января, проголосовал за открытие части морского дна в пределах территориальных вод страны для добычи полезных ископаемых вопреки критике экологов и ученых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

За решение проголосовало большинство из 80 депутатов от четырех партий, которое достигло политического согласия разрешить разработку 280 тысяч квадратных километров морского дна в прошлом месяце.

Норвежские депутаты, которые поддержали закон, считают, что разработка морского дна компаниями по добыче полезных ископаемых будет способствовать прибыльной, экологически сбалансированной и рассудительной деятельности в море.

Противники решения в Стортинге резко раскритиковали этот подход, заявив, что инициатор решения – правительство Норвегии – ничего не знает о среде на 99% акватории, где предлагал разрешить добычу минералов.

В начале 2023 года исследование подтвердило, что на морском дне возле Норвегии находятся залежи магния, ниобия, кобальта и редкоземельных минералов, критически важных для "зеленых" технологий – и, соответственно, всей Европы, которая пытается избавиться от зависимости от ископаемых топлив.

После одобрения Стортингом их добычи частные компании смогут подаваться на лицензии для разработки морского дна.

Еще на этапе инициативы намерения Осло резко критиковали экологи и соответствующие международные организации, которые указывали, что добыча может нанести существенный вред морской экосистеме, а последствия решения до конца не были продуманы.

Норвежское правительство ранее обещало тщательно взвешивать экологические последствия добычи минералов на дне моря.