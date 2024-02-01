У Німеччині розпочався масштабний страйк співробітників аеропортів

У Німеччині через одноденний страйк співробітників аеропортів понад 1000 рейсів будуть скасовані або затримані, що вплине на понад 200 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на DW.

Страйк розпочався в 11 найбільших аеропортах Німеччини. Служба безпеки зупинила роботу в аеропортах Франкфурта, Гамбурга, Бремена, Берліна, Лейпцигу, Дюссельдорфа, Кельна, Ганновера, Штутгарта, Ерфурта та Дрездена.

До страйку раніше закликала профспілка Verdi.

Страйк розпочався в середу ввечері в аеропорту Кельн/Бонн на заході Німеччини, коли співробітники служби контролю пасажирів не вийшли на нічну зміну.

Речник Verdi Озай Тарім сказав, що "це був успішний початок страйку", і додав, що очікує на скасування понад 80% рейсів – включаючи прибуття і вильоти.

В аеропортах Берліна, Гамбурга, Ганновера та Штутгарта скасовано всі вильоти. Прильоти, ймовірно, будуть значно затримуватись.

Водночас аеропорт Дюссельдорфа скасував лише третину рейсів.

Очікуються перебої в роботі й в найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні, а всі пасажирські рейси будуть скасовані.

"Страйк призведе до значних перебоїв у роботі та скасування рейсів протягом дня. Зокрема, контрольно-пропускні пункти за межами транзитної зони залишатимуться закритими", – зазначили у пресслужбі аеропорту.

Транзитних пасажирів також попередили, що через страйк вони можуть зіткнутися з "сильними перебоями і затримками".

Аеропорти в південній землі Баварія, зокрема, Мюнхен і Нюрнберг, не постраждали від страйку, оскільки їхні співробітники служби безпеки вважаються працівниками державного сектору і мають інші контракти.

Verdi закликала до страйку після кількох раундів колективних переговорів з Асоціацією компаній з авіаційної безпеки (BDLS), внаслідок яких не вдалося досягти згоди.

Основна вимога – підвищення погодинної заробітної плати на 2,80 євро. Представник BDLS заявив, що вони зробили пропозицію про підвищення зарплати на 4% в цьому році, а потім на 3% в наступному, але сказав, що вимога профспілки є неприйнятною.

Нагадаємо, минулого тижня у Німеччині відбувся багатоденний страйк машиністів.