В Германии началась масштабная забастовка сотрудников аэропортов

В Германии из-за однодневной забастовки сотрудников аэропортов более 1000 рейсов будут отменены или задержаны, что повлияет на более 200 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на DW.

Забастовка началась в 11 крупнейших аэропортах Германии. Служба безопасности остановила работу в аэропортах Франкфурта, Гамбурга, Бремена, Берлина, Лейпцига, Дюссельдорфа, Кельна, Ганновера, Штутгарта, Эрфурта и Дрездена.

К забастовке ранее призвал профсоюз Verdi.

Забастовка началась в среду вечером в аэропорту Кельн/Бонн на западе Германии, когда сотрудники службы контроля пассажиров не вышли на ночную смену.

Представитель Verdi Озай Тарим сказал, что "это было успешное начало забастовки", и добавил, что ожидает отмены более 80% рейсов – включая прибытия и вылеты.

В аэропортах Берлина, Гамбурга, Ганновера и Штутгарта отменены все вылеты. Прилеты, вероятно, будут значительно задерживаться.

В то же время аэропорт Дюссельдорфа отменил только треть рейсов.

Ожидаются перебои в работе крупнейшего аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне, а все пассажирские рейсы будут отменены.

"Забастовка приведет к значительным перебоям в работе и отмене рейсов в течение дня. В частности, контрольно-пропускные пункты за пределами транзитной зоны будут оставаться закрытыми", – отметили в пресс-службе аэропорта.

Транзитных пассажиров также предупредили, что из-за забастовки они могут столкнуться с "сильными перебоями и задержками".

Аэропорты в южной земле Бавария, в частности, Мюнхен и Нюрнберг, не пострадали от забастовки, поскольку их сотрудники службы безопасности считаются работниками государственного сектора и имеют другие контракты.

Verdi призвала к забастовке после нескольких раундов коллективных переговоров с Ассоциацией компаний по авиационной безопасности (BDLS), в результате которых не удалось достичь согласия.

Основное требование – повышение почасовой заработной платы на 2,80 евро. Представитель BDLS заявил, что они сделали предложение о повышении зарплаты на 4% в этом году, а затем на 3% в следующем, но сказал, что требование профсоюза является неприемлемым.

Напомним, на прошлой неделе в Германии состоялась многодневная забастовка машинистов.