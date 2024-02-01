У Німеччині за 2023 рік вилучили з ринку мільйони небезпечних електроприладів
Німецький регулятор за минулий рік виявив на ринку мільйони різноманітних електроприладів з третіх країн, невідповідних стандартам безпеки.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Федеральне мережеве агентство Німеччини, яке опікується регулюванням у багатьох сферах, відзначає зростання на ринку кількості електроприладів, які не відповідають європейським стандартам безпеки.
Йдеться про широкий спектр електроніки, як радіокеровані розетки, павербанки, інвертори тощо. Всього у Німеччині за 2023 рік вилучили з ринку понад 73 млн одиниць товарів 8100 найменувань.
Для порівняння, за 2022 рік це було 8200 найменувань, а загальна кількість проблемних товарів становила 16 мільйонів одиниць.
В окремих випадках підставою для заборони продажу стали суто формальні причини, як нестача певної інформації від виробника. Проте у багатьох випадках прилади справді могли бути небезпечними в експлуатації через неправильну ізоляцію, або ж шкодити зв’язку екстрених служб.
Для запобігання таким випадкам агентство посилює співпрацю з митницею, щоб завертати проблемні товари ще на цьому етапі.
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