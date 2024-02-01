В Германии за 2023 год изъяли с рынка миллионы опасных электроприборов

Немецкий регулятор за прошлый год обнаружил на рынке миллионы различных электроприборов из третьих стран, несоответствующих стандартам безопасности.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральное сетевое агентство Германии, которое занимается регулированием во многих сферах, отмечает рост на рынке количества электроприборов, которые не соответствуют европейским стандартам безопасности.

Речь идет о широком спектре электроники, как радиоуправляемые розетки, павербанки, инверторы и тому подобное. Всего в Германии за 2023 год изъяли с рынка более 73 млн единиц товаров 8100 наименований.

Для сравнения, за 2022 год это было 8200 наименований, а общее количество проблемных товаров составляло 16 миллионов единиц.

В отдельных случаях основанием для запрета продажи стали чисто формальные причины, как недостаток определенной информации от производителя. Однако во многих случаях приборы действительно могли быть опасными в эксплуатации из-за неправильной изоляции, или же вредить связи экстренных служб.

Для предотвращения таких случаев агентство усиливает сотрудничество с таможней, чтобы заворачивать проблемные товары еще на этом этапе.

Как сообщалось, в Латвии расследуют возможные поставки микросхем в Россию в обход санкций.