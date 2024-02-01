Уходящий в отставку премьер Грузии возглавил правящую партию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который недавно объявил о намерениях уйти в отставку, возглавил правящую партию "Грузинская мечта".

Об этом сообщил грузинский "Первый канал", информирует "Европейская правда".

Решение по Гарибашвили было принято на съезде политсилы в четверг, 1 февраля. Делегаты единогласно поддержали его кандидатуру.

"Я поздравляю господина Ираклия и благодарю его за трехлетнее пребывание на посту премьер-министра, которое принесло большой успех нашей стране", – сказал действующий председатель партии Ираклий Кобахидзе на съезде.

На следующей сессионной неделе в парламенте планируют утвердить нового премьер-министра и состав правительства.

В понедельник Гарибашвили официально объявил, что подает в отставку.

СМИ отмечали, что на должность главы правительства будет подана кандидатура главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, в свою очередь, станет главой "Мечты".

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