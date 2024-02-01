Гражданство Финляндии в прошлом году чаще всего получали россияне

Среди тех, кто в прошлом году получил гражданство Финляндии, больше всего было россиян.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle со ссылкой на статистику Миграционной службы страны.

По данным ведомства, 1941 россиянин получил финское гражданство. В то же время 112 представителей РФ получили отказ в предоставлении гражданства.

Вслед за ним чаще всего финские паспорта получили граждане Ирака (1557) и Сирии (844). Между тем 320 украинцев также стали гражданами Финляндии.

Всего в 2023 году финское гражданство получили 13 тысяч человек из 18 тысяч тех, кто подал соответствующее заявление. Годом ранее заявления подали 13 тысяч человек.

Больше всего заявлений подавали граждане России, Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали.

Ранее в Молдове Агентство государственных услуг в течение 2022-2023 годов зафиксировало примерно 30 попыток получить гражданство страны обманным путем, в частности со стороны двух российских миллионеров.

Перед этим власти Молдовы заявляли, что им трудно справиться с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства от россиян.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна пытается защитить себя от рисков дестабилизации со стороны России, но уязвимые места все еще остаются.

Санду напомнила, что ожидает попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране весной этого года, в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.