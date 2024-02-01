У Франції почали страйк вчителі шкіл

У Франції в четвер почали масштабний страйк вчителі загальноосвітніх шкіл, вимагаючи покращення умов праці.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У коледжах та ліцеях (у Франції – середня і старша школа відповідно) 1 лютого страйкують близько 47% усіх освітян, заявили у профспілці.

Найвища частка протестувальників серед вчителів середньої школи – на роботу не вийшли 55%. При цьому у Міносвіти заявили, що страйкують близько 20% вчителів.

Страйк освітян називають найбільшим з 2022 року.

У багатьох містах вчителі влаштовують акції протесту, у тому числі у Парижі, де вони вирушать до Міністерства освіти.

Серед іншого, вчителів обурили пояснення міністерки освіти в новому уряді Амелі Удеа-Кастера щодо того, чому вона віддала своїх дітей навчатися у приватну католицьку школу, яка має імідж "елітного" і консервативного закладу.

Серед іншого, вона сказала, що у державній школі часто виникала проблема зі скасуванням уроків через відсутність вчителя. Вчителі державних шкіл сприйняли її коментарі як образу.

Як відомо, також у Франції тривають масштабні протести фермерів, які вимагають від уряду відреагувати на їхні проблеми.

У зв'язку з самітом ЄС аграрії влаштували протести також у Брюсселі.