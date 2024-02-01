У Франції почали страйк вчителі шкіл
Четвер, 1 лютого 2024, 12:45
У Франції в четвер почали масштабний страйк вчителі загальноосвітніх шкіл, вимагаючи покращення умов праці.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У коледжах та ліцеях (у Франції – середня і старша школа відповідно) 1 лютого страйкують близько 47% усіх освітян, заявили у профспілці.
Найвища частка протестувальників серед вчителів середньої школи – на роботу не вийшли 55%. При цьому у Міносвіти заявили, що страйкують близько 20% вчителів.
Mobilisation correcte à #Gueret sous un temps maussade. #Greve1erFevrier pic.twitter.com/tF13wWZ4VV— Sais (@sais_staroxya) February 1, 2024
Страйк освітян називають найбільшим з 2022 року.
Piquet de grève au collège Le moulin à vent de Thorigny#Greve1erFevrier @SNESFSU @SnesFsuCreteil pic.twitter.com/8Y7DoJlSPl— SNES-FSU 77 (@SNES77) February 1, 2024
У багатьох містах вчителі влаштовують акції протесту, у тому числі у Парижі, де вони вирушать до Міністерства освіти.
Серед іншого, вчителів обурили пояснення міністерки освіти в новому уряді Амелі Удеа-Кастера щодо того, чому вона віддала своїх дітей навчатися у приватну католицьку школу, яка має імідж "елітного" і консервативного закладу.
Серед іншого, вона сказала, що у державній школі часто виникала проблема зі скасуванням уроків через відсутність вчителя. Вчителі державних шкіл сприйняли її коментарі як образу.
Як відомо, також у Франції тривають масштабні протести фермерів, які вимагають від уряду відреагувати на їхні проблеми.
У зв'язку з самітом ЄС аграрії влаштували протести також у Брюсселі.