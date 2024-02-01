Каталонія оголосила надзвичайний стан через посуху

Влада Каталонії, що на північному сході Іспанії, 1 лютого оголосила режим надзвичайної ситуації через посуху в Барселоні та прилеглих районах, де після трьох років без істотних дощів запровадять ще суворіші обмеження на використання води.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Голова регіонального уряду Каталонії Пере Арагонес оголосив про надзвичайну ситуацію після того, як рівень води у водосховищах Середземноморського регіону впав нижче 16% від їхньої місткості.

Цей рівень є орієнтиром, встановленим каталонською владою для застосування нового етапу заходів з економії води, які стосуватимуться близько шести мільйонів людей.

"Каталонія страждає від найсильнішої посухи за останнє століття, ми ніколи не поставали перед такою тривалою та інтенсивною посухою відтоді, як почалися спостереження за кількістю опадів", – сказав Арагонес на пресконференції.

Режим надзвичайної ситуації передбачає зменшення щоденної кількості води, дозволеної для житлових і муніципальних цілей, з 210 до 200 літрів на людину. Якщо посуха посилиться, ця норма може бути знижена до 180 літрів, а потім – до 160 літрів.

Обмеження на водокористування діятимуть у Барселоні та 201 навколишньому муніципалітеті з п'ятниці, 2 лютого, і передбачають заборону на наповнення приватних басейнів та миття автомобілів, якщо це не пов'язано з переробленою водою.

Крім того, обсяг води для зрошення сільськогосподарських культур буде скорочений на 80%, а для промисловості – на 25%.

Минулорічні хвилі спеки в Іспанії, як і решті Європи, посилили посуху, знизивши рівень води у водосховищах. Незвично тепла погода продовжилася і в 2024 році: у січні ртутний стовпчик у деяких іспанських регіонах піднявся майже до 30 градусів за Цельсієм.