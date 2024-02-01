Каталония объявила чрезвычайное положение из-за засухи

Власти Каталонии, что на северо-востоке Испании, 1 февраля объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Барселоне и прилегающих районах, где после трех лет без существенных дождей введут еще более строгие ограничения на использование воды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Председатель регионального правительства Каталонии Пере Арагонес объявил о чрезвычайной ситуации после того, как уровень воды в водохранилищах Средиземноморского региона упал ниже 16% от их емкости.

Этот уровень является ориентиром, установленным каталонскими властями для применения нового этапа мер по экономии воды, которые будут касаться около шести миллионов человек.

"Каталония страдает от сильнейшей засухи за последнее столетие, мы никогда не сталкивались с такой длительной и интенсивной засухой с тех пор, как начались наблюдения за количеством осадков", – сказал Арагонес на пресс-конференции.

Режим чрезвычайной ситуации предусматривает уменьшение ежедневного количества воды, разрешенного для жилых и муниципальных целей, с 210 до 200 литров на человека. Если засуха усилится, эта норма может быть снижена до 180 литров, а затем – до 160 литров.

Ограничения на водопользование будут действовать в Барселоне и 201 окружающем муниципалитете с пятницы, 2 февраля, и предусматривают запрет на наполнение частных бассейнов и мытье автомобилей, если это не связано с переработанной водой.

Кроме того, объем воды для орошения сельскохозяйственных культур будет сокращен на 80%, а для промышленности – на 25%.

Прошлогодние волны жары в Испании, как и остальной Европе, усилили засуху, снизив уровень воды в водохранилищах. Необычно теплая погода продолжилась и в 2024 году: в январе ртутный столбик в некоторых испанских регионах поднялся почти до 30 градусов по Цельсию.