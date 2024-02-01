У Греції спалахнули сутички під час протесту проти освітньої реформи

Грецька поліція вступила в сутички з протестувальниками в масках, які у четвер зібрались біля парламенту на демонстрацію проти планів дозволити іноземним приватним університетам працювати в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Тисячі студентів та інших демонстрантів пройшли мирним маршем через центр Афін рано вранці, деякі з них тримали транспаранти з написами: "Ні приватизації приватних університетів! Ні приватизації державної освіти!".

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Коли більшість з них пройшли повз парламент, частина протестувальників відкололася і вступила в сутички з поліцією. Представник поліції заявив, що поліцейські зазнали нападу і у відповідь застосували сльозогінний газ.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що в столичному районі Екзархія, популярному серед студентів, підпалили сміттєві контейнери.

Консервативний уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса розробив законопроєкт про реформу освіти, що дозволяє закладам працювати як філіям іноземних університетів.

Критики кажуть, що цей крок знецінить дипломи державних університетів Греції та ще більше скоротить фінансування державної освіти.

Парламент має проголосувати за законопроєкт цього місяця.

У січні тисячі грецьких студентів також вийшли на мітинги в Афінах та інших містах на знак протесту проти запланованих освітніх реформ, які дозволять запровадити в країні приватні університети.