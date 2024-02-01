У центрі Рима активісти облили фарбою фонтан, протестуючи проти тварин у цирках

Двоє активістів руху Ribellione Animale ("Повстання тварин") удень 1 лютого облили помаранчевою фарбою фонтан левів на відомій римській площі П’яцца дель Пополо, протестуючи проти присутності тварин у цирках.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Учасники Ribellione Animale під час своєї акції в Римі тримали плакат із написом "Кінець тваринам у цирках". Вони заявили, що це – початок більш широкої кампанії, спрямованої на припинення "насильницької і гнітючої" експлуатації тварин у цирках.

Фото: ANSA

Кампанію назвали на честь лева Кімби, який у листопаді 2023 року ненадовго втік із цирку поблизу Рима.

На П'яццу дель Пополо незабаром прийшли прибиральники, які змили зі скульптур левів фарбу, частина якої потрапила у воду. У комунальних службах заявили, що виведення фарби обійдеться загалом у 5000 євро.

Фото: ANSA

Активістів, які облили фонтан, затримали карабінери Рима. Їм, як очікується, оголосять звинувачення в заподіянні шкоди.

Представники екологічних рухів уже тривалий час використовують фарби й барвники, якими обляпують твори мистецтва, намагаючись привернути увагу до своїх вимог.

Минулого місяця парламент Італії остаточно схвалив закон, що запроваджує жорсткіші покарання для тих, хто завдає шкоди пам'яткам і культурним об'єктам, після низки кліматичних протестів.