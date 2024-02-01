В центре Рима активисты облили краской фонтан, протестуя против животных в цирках

Двое активистов движения Ribellione Animale ("Восстание животных") днем 1 февраля облили оранжевой краской фонтан львов на известной римской площади Пьяцца дель Пополо, протестуя против присутствия животных в цирках.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Участники Ribellione Animale во время своей акции в Риме держали плакат с надписью "Конец животным в цирках". Они заявили, что это – начало более широкой кампании, направленной на прекращение "насильственной и угнетающей" эксплуатации животных в цирках.

ФОТО: ANSA

Кампанию назвали в честь льва Кимбы, который в ноябре 2023 года ненадолго сбежал из цирка близ Рима.

На Пьяццу дель Пополо вскоре пришли уборщики, которые смыли со скульптур львов краску, часть которой попала в воду. В коммунальных службах заявили, что выведение краски обойдется всего в 5000 евро.

ФОТО: ANSA

Активистов, которые облили фонтан, задержали карабинеры Рима. Им, как ожидается, объявят обвинения в причинении вреда.

Представители экологических движений уже длительное время используют краски и красители, которыми обмазывают произведения искусства, пытаясь привлечь внимание к своим требованиям.

В прошлом месяце парламент Италии окончательно одобрил закон, вводящий более жесткие наказания для тех, кто наносит ущерб памятникам и культурным объектам, после ряда климатических протестов.