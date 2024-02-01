Понад половина німців проти заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

Лише трохи більше третини німців підтримують заборону ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це свідчать результати опитування ARD Deutschlandtrend, повідомляє "Європейська правда".

Меншість опитаних (37%) вважає доцільним ініціювати процедуру заборони партії. Переважна більшість (51%) вважає це недоречним.

Соціологи запитали тих, хто відкидає заборону "АдН", про причини їх позиції: 65% відповіли, що вони повинні були політично взаємодіяти з партією та її виборцями. 16% стверджують, що "АдН" не є неконституційною, 14% обґрунтовують свою відмову відсутністю перспективи успіху такої процедури.

Майже половина респондентів (48%) виступають за скорочення державного партійного фінансування "АдН", тоді як 41% вважають такий захід недоречним.

Майже дві третини (65%) загалом хочуть, щоб інші партії в Бундестазі тісніше співпрацювали з "АдН" з точки зору контенту; 22% вважають це недоречним.

Нинішні дебати про "АдН" поки що мало змінили сприйняття партії. Більше того, четверо з десяти німців (43%; +1 порівняно з липнем 2023 року) вважають, що добре, що "АдН" більше, ніж інші партії, прихильна до обмеженого припливу іноземців та біженців.

Майже кожен другий (47%; -8 порівняно з липнем 2023 року) каже, що партія не вирішує жодних проблем, але принаймні називає речі своїми іменами.

Загалом дві третини опитаних (66%, -6 порівняно з вереснем 2023 року) вважають "АдН" правоекстремістською. Водночас 66% прихильників партії погоджуються з цим твердженням: "Мені байдуже, що вона частково вважається правоекстремістською, якщо вона вирішує правильні питання". Це на 14 пунктів менше, ніж восени минулого року.

Нещодавно стало відомо про закриту зустріч за участі представників "АдН", де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Ця історія викликала обурення в Німеччині та призвела до численних мітингів по всій країні, в яких взяли участь понад мільйон людей, протестуючи проти правого екстремізму і за демократію.