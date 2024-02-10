Сенат США ухвалив чергове процедурне рішення щодо пакета з коштами для України

Сенат США 9 лютого ухвалив чергове процедурне рішення для подальшого схвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням України, Ізраїлю і союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

За процедурний крок, який дозволить вносити поправки в законопроєкт, проголосували 64 сенатори проти 19 за 50 необхідних голосів.

Група сенаторів від Республіканської партії вже планує подати поправки, які б стосувались захисту південного кордону США – хоча на голосуванні раніше цього тижня погоджений двопартійний пакет міграційної політики був відхилений.

Як уточнила посол України у США Оксана Маркарова, наступне засідання Сенату щодо законопроєкту заплановане 10 лютого о 19:00 за Києвом, до нього вже зареєстрували 70 проєктів поправок.

Нагадаємо, законопроєкт передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

8 лютого Сенат США зробив важливий процедурний крок до ухвалення пакета. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними.

Детальніше про це – у статті "Промінь надії з США".