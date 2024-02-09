Остін особисто очолить "Рамштайн-19"

Міністр оборони США Ллойд Остін разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном наступного тижня відвідає Брюссель, де 14 лютого очолить засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер на брифінгу.

За словами представника Пентагону, Остін та Чарльз приєднаються до міністрів оборони та вищого військового керівництва з майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та подальшу підтримку Києва з боку міжнародної спільноти.

"Перебуваючи в Брюсселі, міністр Остін також візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі Альянсу", – додав Райдер.

Раніше повідомляли, що засідання у форматі "Рамштайн", як і минулого року, буде суміщене із зустріччю міністрів оборони країн НАТО, яка триватиме 14-15 лютого.

Попередня, 18-та зустріч Контактної групи, відбулась в онлайн-форматі й була зосереджена на довгострокових потребах Києва.

Нагадаємо, міністр оборони США повернувся до роботи в Пентагон 29 січня.

Як відомо, Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати, яку йому зробили 22 грудня.