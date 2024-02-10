Естонія отримала протикорабельну ракетну систему Blue Spear 5G SSM виробництва ізраїльсько-сингапурського підприємства, прицільна дальність стрільби якої покриває майже всю акваторію Балтійського моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В естонському Міноборони зазначили, що це найсучасніша та найінноваційніша система озброєння Сил оборони Естонії, здатна працювати в будь-яких погодних умовах, вдень і вночі, що дає змогу вражати загоризонтні, мобільні та стаціонарні цілі на морі.

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Максимальна дальність стрільби становить 290 кілометрів. Естонія стала першою країною Балтії, яка замовила цю систему озброєння.

Для ракетного комплексу в Естонії створять дивізіон берегової оборони, до складу якої увійдуть понад сотня чинних військовослужбовців і призовників. Частина підрозділу вже пройшла навчання. Ракети розміщуватимуться на автомобілях. У майбутньому також планується створити можливість запуску з моря.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

У Латвії заявили, що будівництво лінії оборони Балтії може тривати найближче десятиліття.