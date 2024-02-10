Эстония получила противокорабельную ракетную систему Blue Spear 5G SSM производства израильско-сингапурского предприятия, прицельная дальность стрельбы которой покрывает почти всю акваторию Балтийского моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В эстонском Минобороны отметили, что это самая современная и инновационная система вооружения Сил обороны Эстонии, способная работать в любых погодных условиях, днем и ночью, что позволяет поражать загоризонтные, мобильные и стационарные цели на море.

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Максимальная дальность стрельбы составляет 290 километров. Эстония стала первой страной Балтии, которая заказала эту систему вооружения.

Для ракетного комплекса в Эстонии создадут дивизион береговой обороны, в состав которой войдут более сотни действующих военнослужащих и призывников. Часть подразделения уже прошла обучение. Ракеты будут размещаться на автомобилях. В будущем также планируется создать возможность запуска с моря.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

В Латвии заявили, что строительство линии обороны Балтии может продлиться ближайшее десятилетие.