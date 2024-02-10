Кулеба: Путіна треба перемогти, а не допомагати поширювати його кровожерливу брехню

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на удар російських окупаційних військ по Харкову, згадавши інтерв’ю президента РФ Владіміра Путіна Такеру Карлсону.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбиваючи сімох людей", – підкреслив український міністр.

Кулеба нагадав, що російські окупанти своїм ударом вбили паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу сім'ю з п'яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей у віці чотирьох і семи років та новонародженого.

"Брати інтерв'ю у Путіна в 2024 році – це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році. Його треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню", – додав глава МЗС.

У Єврокомісії зазначили, що Путін в інтерв’ю Карлсону повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст.