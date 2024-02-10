Кулеба: Путина надо победить, а не помогать распространять его кровожадную ложь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на удар российских оккупационных войск по Харькову, вспомнив интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убивая семь человек", – подчеркнул украинский министр.

Кулеба напомнил, что российские оккупанты своим ударом убили парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек: молодых родителей, их детей в возрасте четырех и семи лет и новорожденного.

"Брать интервью у Путина в 2024 году – это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году. Его надо победить, а не помогать ему распространять кровожадную ложь", – добавил глава МИД.

В Еврокомиссии отметили, что Путин в интервью Карлсону повторил старую ложь, искажения и манипуляции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что заявления Путина вовсе не являются новыми, но шокирует то, что их распространяет американский журналист.