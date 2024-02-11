Естонія разом з союзниками провела навчання з ведення бойових дій у зимових умовах

В Естонії пройшли щорічні військові навчання Talvelaager ("Зимовий табір"), в яких брали участь Сили оборони країни і союзники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонські військові разом із союзниками відпрацьовували маневри, націлені на перевірку підготовки піхоти і механізованих частин до ведення бойових дій у зимових умовах.

Напередодні погода дозволила також протестувати ведення бою в екстремальних умовах. Зранку температура повітря на полігоні сягала мінус 16 градусів.

"Погода впливає як на обладнання, так і людей – наші транспортні засоби насилу заводяться. Акумулятори довго не тримають, також погода психологічно сильно впливає на наших людей. Тобто ще до того, як ми починаємо бойові дії, ми повинні забезпечити працездатність у цих погодних умовах", – сказав командир бойової групи союзників Джеймс Ферн.

У навчаннях, які відбулися в суботу на Центральному полігоні Сил оборони Естонії поблизу міста Тапа, брали участь понад 1000 військових.

Нагадаємо, з 24 січня також тривають навчання НАТО Steadfast Defender, які називають найбільшими з 1988 року. У маневрах візьмуть участь 90 тисяч військових з усіх членів НАТО і Швеції, яка за крок до набуття повноправного членства.

Жителів Польщі попередили, що з наступного тижня на дорогах країни буде масово пересуватися військова техніка у зв’язку з великими навчаннями НАТО.