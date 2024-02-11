Эстония вместе с союзниками провела учения по ведению боевых действий в зимних условиях

В Эстонии прошли ежегодные военные учения Talvelaager ("Зимний лагерь"), в которых принимали участие Силы обороны страны и союзники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстонские военные вместе с союзниками отрабатывали маневры, нацеленные на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях.

Накануне погода позволила также протестировать ведение боя в экстремальных условиях. Утром температура воздуха на полигоне достигала минус 16 градусов.

"Погода влияет как на оборудование, так и людей – наши транспортные средства с трудом заводятся. Аккумуляторы долго не держат, также погода психологически сильно влияет на наших людей. То есть еще до того, как мы начинаем боевые действия, мы должны обеспечить работоспособность в этих погодных условиях", – сказал командир боевой группы союзников Джеймс Ферн.

В учениях, которые состоялись в субботу на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии вблизи города Тапа, участвовали более 1000 военных.

Напомним, с 24 января также продолжаются учения НАТО Steadfast Defender, которые называют крупнейшими с 1988 года. В маневрах примут участие 90 тысяч военных из всех членов НАТО и Швеции, которая за шаг до обретения полноправного членства.

Жителей Польши предупредили, что со следующей недели на дорогах страны будет массово передвигаться военная техника в связи с крупными учениями НАТО.