Король Чарльз подякував за підтримку після новини про виявлений у нього рак

Король Великої Британії Чарльз висловив "сердечну подяку" за повідомлення про підтримку від людей після того, як в нього діагностували рак.

Заяву британського монарха наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

"Як знають усі ті, кого торкнувся рак, такі добрі думки є найбільшою розрадою і підбадьоренням", – зазначив Чарльз.

Монарх додав, що був приємно вражений тим, як розповідь про його діагноз "допомогла сприяти суспільному розумінню і пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують онкохворих та їхні сім'ї у Великій Британії і в усьому світі".

"Моє довічне захоплення їхньою невтомною турботою та відданістю ще більше посилюється завдяки моєму особистому досвіду", – йдеться у заяві Чарльза.

У понеділок Букінгемський палац повідомив, що Чарльз, який перебуває на троні менше 18 місяців після смерті своєї матері королеви Єлизавети, страждає на "форму раку" і відкладе свої публічні обов’язки, щоб пройти курс лікування.

Молодший син Чарльза, принц Гаррі, віддалений від королівської сім'ї, незабаром має прибути до Британії, а його старший брат, спадкоємець престолу принц Вільям, як очікується, візьме на себе виконання деяких обов'язків монарха.

Британський прем'єр Ріші Сунак згодом заявив, що рак у короля Британії Чарльза виявили на ранній стадії, і вся країна сподівається на його повне одужання.

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.