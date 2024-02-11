Король Чарльз поблагодарил за поддержку после новости об обнаруженном у него раке

Король Великобритании Чарльз выразил "сердечную благодарность" за сообщения о поддержке от людей после того, как у него диагностировали рак.

Заявление британского монарха приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

"Как знают все те, кого коснулся рак, такие добрые мысли являются самым большим утешением и ободрением", – отметил Чарльз.

Монарх добавил, что был приятно удивлен тем, как рассказ о его диагнозе "помог способствовать общественному пониманию и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают онкобольных и их семьи в Великобритании и во всем мире".

"Мое пожизненное восхищение их неутомимой заботой и преданностью еще больше усиливается благодаря моему личному опыту", – говорится в заявлении Чарльза.

В понедельник Букингемский дворец сообщил, что Чарльз, который находится на троне менее 18 месяцев после смерти своей матери королевы Елизаветы, страдает "формой рака" и отложит свои публичные обязанности, чтобы пройти курс лечения.

Младший сын Чарльза, принц Гарри, удаленный от королевской семьи, вскоре должен прибыть в Британию, а его старший брат, наследник престола принц Уильям, как ожидается, возьмет на себя выполнение некоторых обязанностей монарха.

Британский премьер Риши Сунак вскоре заявил, что рак у короля Великобритании Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.

Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, которые назначили из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.