ЗМІ: Коаліція на чолі зі США відбила атаки на нафтове родовище в Сирії

Сили протиповітряної оборони коаліційних військ на чолі з США, що базуються на сході Сирії, відбили шість атак безпілотників на їхню базу на нафтовому родовищі Коноко в суботу.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, пише "Європейська правда".

Співрозмовники агентства не розповіли, чи були жертви або постраждалі внаслідок атаки.

Війська коаліції і очолювані курдами Сирійські демократичні сили (SDF), які разом борються із залишками угруповання "Ісламська держава", стикаються з посиленням атак з боку підтримуваних Іраном угруповань.

Атаки почастішали після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Минулого тижня генерал Сирійських демократичних сил Мазлум Абді заявив, що США повинні надіслати додаткові системи протиповітряної оборони до Сирії для захисту своїх баз.

Раніше повідомляли, що США знищили або пошкодили 84 з 85 цілей в Сирії та Іраку під час серії авіаударів, яких вони завдали у п'ятницю у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії.

Перед цим стало відомо, що президент США Джо Байден дав зелене світло авіаударам по цілях у Сирії та в Іраку у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії ще у понеділок, 29 січня, вранці.

Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії. У цій операції були залучені численні літаки, в тому числі бомбардувальники B-1, що випустили понад 125 високоточних керованих боєприпасів.