СМИ: Коалиция во главе с США отбила атаки на нефтяное месторождение в Сирии

Силы противовоздушной обороны коалиционных войск во главе с США, базирующихся на востоке Сирии, отбили шесть атак беспилотников на их базу на нефтяном месторождении Коноко в субботу.

Об этом агентству Reuters сообщили источники, пишет "Европейская правда".

Собеседники агентства не рассказали, были ли жертвы или пострадавшие в результате атаки.

Войска коалиции и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF), которые вместе борются с остатками группировки "Исламское государство", сталкиваются с усилением атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок.

Атаки участились после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

На прошлой неделе генерал Сирийских демократических сил Мазлум Абди заявил, что США должны направить дополнительные системы противовоздушной обороны в Сирию для защиты своих баз.

Ранее сообщалось, что США уничтожили или повредили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке во время серии авиаударов, которые они нанесли в пятницу в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании.

Перед этим стало известно, что президент США Джо Байден дал зеленый свет авиаударам по целям в Сирии и в Ираке в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании еще в понедельник, 29 января, утром.

Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии. В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, выпустившие более 125 высокоточных управляемых боеприпасов.