Cенат США зробив ще крок до схвалення пакетного проєкту з допомогою для України 

У неділю Сенат Конгресу США зробив ще один крок до схвалення пакетного законопроєкту про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, у який включено у тому числі допомогу для України.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Проєкт на 95,3 млрд доларів, тепер без частини, що стосується заходів для стримування міграції з Мексики, включає допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню та кошти на гуманітарну допомогу палестинському населенню.

Просування проєкту підтримали у неділю 67 голосами проти 27, у тому числі з 18 голосами республіканців – попри заклики Дональда Трампа. Це на один голос більше, ніж на попередньому процедурному голосуванні у четвер.

"Я не пригадаю іншого випадку, коли Сенат збирався ви на засідання у неділю Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі – Ред.). Але, як ми і казали протягом всього тижня, ми продовжимо працювати над цим проєктом, доки ця робота не буде завершена", – прокоментував лідер більшості у Сенаті Чак Шумер.

Дата фінального голосування все ще не визначена.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив думку, що Сенат остаточно схвалить проєкт у першій половині наступного тижня.

Нагадаємо, проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.

Проте Дональд Трамп перед голосуванням у неділю висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України