Сенат США сделал еще шаг к одобрению пакетного проекта с помощью для Украины

В воскресенье Сенат Конгресса США сделал еще один шаг к одобрению пакетного законопроекта о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, в который включена в том числе помощь для Украины.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Проект на 95,3 млрд долларов, теперь без части, касающейся мер по сдерживанию миграции из Мексики, включает помощь для Украины, Израиля, Тайваня и средства на гуманитарную помощь палестинскому населению.

Продвижение проекта поддержали в воскресенье 67 голосами против 27, в том числе с 18 голосами республиканцев – несмотря на призывы Дональда Трампа. Это на один голос больше, чем на предыдущем процедурном голосовании в четверг.

"Я не припомню другого случая, когда Сенат собирался на заседание в воскресенье Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе – Ред.). Но, как мы и говорили в течение всей недели, мы продолжим работать над этим проектом, пока эта работа не будет завершена", – прокомментировал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Дата финального голосования все еще не определена.

Сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что Сенат окончательно одобрит проект в первой половине следующей недели.

Напомним, проект рассматривают без части, касающейся самого болезненного вопроса о южной границе, после того, как изначальный проект заблокировали республиканцы.

Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект, если он будет одобрен в Сенате.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины