Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что в ведомстве окончательно сформировали список компаний, которые импортировали украинское зерно, и сейчас проверяют юридические основания для того, чтобы сделать его публичным.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Колодзейчак рассказал, что список формировали на основе данных из разных источников, а список, сформированный при предыдущей власти, был неточным.

"Теперь список компаний полный. Мы на этой неделе выясним юридические основания для того, чтобы опубликовать его, и чтобы каждый поляк мог видеть, кто зарабатывал деньги, когда у польских фермеров была большая проблема", – сказал он.

Замминистра добавил, что информация "шокирующая" и свидетельствует, что за это украинское зерно заплатили 6 млрд злотых (1,38 млрд евро).

"Было импортировано 330 тысяч тонн технического зерна, рапса и кукурузы, которые оказались на польском рынке... Самая дешевая пшеница из Украины в прошлом году стоила 51 злотый за тонну, в 20 раз меньше, чем прибыльный порог для польского зерна", – сказал чиновник.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

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