ЗМІ: Стрілянина в грецькій судноплавній компанії: один загиблий, двоє поранених

Щонайменше одна людина загинула та двоє отримали поранення через стрілянину в грецькій судноплавній компанії в Афінах у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили джерела в поліції, а також державний мовник ERT.

Нападник, який увірвався в будівлю та відкрив вогонь по співробітниках, все ще перебуває в будівлі, повідомив один із представників поліції, додавши, що на місце події прибув переговірник.

За його словами, загиблий був родичем власника судноплавної компанії European Navigation. Поліція офіційно не оприлюднила назву компанії.

Стрілець був колишнім співробітником компанії, розташованої в південному передмісті грецької столиці Гліфада, зазначає ERT.

Після інциденту правоохоронці оточили більшу частину території навколо будівлі, на місце також приїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.

Раніше поліція Греції повідомила про арешт чотирьох членів анархістського угруповання, в яких під час обшуку виявили значну кількість вибухівки, лише через тиждень після вибуху саморобного пристрою біля одного з міністерств.

Серед арештованих – 45-річний колишній провідний член угруповання, раніше судимий за тероризм, а також двоє колишні офіцерів грецьких Військово-морських сил.

Як уточнює Kathimerini, справа розслідується не як терористична і невідомо, чи пов’язана вона з вибухом біля Міністерства праці в Афінах, який стався минулої суботи.

Напади на державні установи, банки та дипломатичні представництва повторюються в Греції протягом багатьох років. Зазвичай їх приписують крайнім лівим або анархістським рухам.