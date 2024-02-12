СМИ: Стрельба в греческой судоходной компании: один погибший, двое раненых

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы в греческой судоходной компании в Афинах в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили источники в полиции, а также государственный вещатель ERT.

Нападавший, который ворвался в здание и открыл огонь по сотрудникам, все еще находится в здании, сообщил один из представителей полиции, добавив, что на место происшествия прибыл переговорщик.

По его словам, погибший был родственником владельца судоходной компании European Navigation. Полиция официально не обнародовала название компании.

Стрелок был бывшим сотрудником компании, расположенной в южном пригороде греческой столицы Глифада, отмечает ERT.

После инцидента правоохранители оцепили большую часть территории вокруг здания, на место также приехали пожарные машины и кареты скорой помощи.

Ранее полиция Греции сообщила об аресте четырех членов анархистской группировки, у которых во время обыска обнаружили значительное количество взрывчатки, всего через неделю после взрыва самодельного устройства возле одного из министерств.

Среди арестованных – 45-летний бывший ведущий член группировки, ранее судимый за терроризм, а также двое бывших офицеров греческих Военно-морских сил.

Как уточняет Kathimerini, дело расследуется не как террористическое, и неизвестно, связано ли оно со взрывом возле Министерства труда в Афинах, который произошел в минувшую субботу.

Нападения на государственные учреждения, банки и дипломатические представительства повторяются в Греции в течение многих лет. Обычно их приписывают крайне левым или анархистским движениям.