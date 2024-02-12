На півдні Німеччини зупинився рух швидкісних поїздів через крадіїв металу

Велика кількість швидкісних поїздів Intercity Express була скасована між Франкфуртом і Штутгартом у понеділок після того, як через крадіїв металу були пошкоджені ключові об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що крадіжка металу була виявлена в понеділок вранці між центральним вокзалом Мангейма і сусіднім містом Лампертгайм.

Залізнична мережа, ймовірно, не буде відновлена до вечора, заявили в Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn повідомила, що всі поїзди ICE, що курсують за маршрутом Берлін-Франкфурт-Штутгарт, будуть скасовані на ділянці між Франкфуртом і Штутгартом.

Деякі поїзди ICE, що прямують із західної землі Північний Рейн-Вестфалія до Мюнхена через аеропорт Франкфурта та Штутгарта, також скасовано.

Всі інші поїзди ICE між Франкфуртом і Мангеймом будуть перенаправлені з очікуваною затримкою на 20 хвилин.

Перебої зачепили також деякі місцеві та регіональні поїзди в регіоні.

Зростання цін на металобрухт сприяє збільшенню кількості крадіжок міді в Німеччині.

Серед цих крадіїв є як одинаки-аматори, так і високоорганізовані злочинні угруповання, які використовують спеціальні інструменти.

Нещодавно крадіжка мідного кабелю поблизу Мангейма напередодні Різдва спричинила кількаденні перебої в місцевому електропостачанні.

Наприкінці січня залізничний рух Німеччини був паралізований через страйк Німецької профспілки машиністів поїздів GDL.

Нагадаємо, під час попереджувальних страйків GDL у 2023 році доводилося скасовувати близько 80% потягів далекого сполучення, а в окремих федеральних землях рух фактично припинився.