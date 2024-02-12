На юге Германии остановилось движение скоростных поездов из-за кражи металла

Большое количество скоростных поездов Intercity Express были отменены между Франкфуртом и Штутгартом в понедельник после того, как из-за похитителей металла были повреждены ключевые объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что кража металла была обнаружена в понедельник утром между центральным вокзалом Мангейма и соседним городом Лампертхайм.

Железнодорожная сеть, вероятно, не будет восстановлена до вечера, заявили в Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn сообщила, что все поезда ICE, курсирующие по маршруту Берлин-Франкфурт-Штутгарт, будут отменены на участке между Франкфуртом и Штутгартом.

Некоторые поезда ICE, следующие из западной земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнхен через аэропорт Франкфурта и Штутгарта, также отменены.

Все остальные поезда ICE между Франкфуртом и Мангеймом будут перенаправлены с ожидаемой задержкой на 20 минут.

Перебои затронули также некоторые местные и региональные поезда в регионе.

Рост цен на металлолом способствует увеличению количества краж меди в Германии.

Среди этих воров есть как одиночки-любители, так и высокоорганизованные преступные группировки, которые используют специальные инструменты.

Недавно кража медного кабеля вблизи Мангейма накануне Рождества вызвала многодневные перебои в местном электроснабжении.

В конце января железнодорожное движение Германии было парализовано из-за забастовки Немецкого профсоюза машинистов поездов GDL.

Напомним, во время предупредительных забастовок GDL в 2023 году приходилось отменять около 80% поездов дальнего следования, а в отдельных федеральных землях движение фактически прекратилось.