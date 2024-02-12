Україна та Німеччина працюють над тим, аби угода про "гарантії безпеки" була підписана якнайшвидше – "за першої нагоди".

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України у Берліні Олексій Макеєв, повідомляє "Європейська правда".

"Ми готуємось за першої нагоди підписати двосторонню угоду, коли будуть готові тексти", – сказав посол.

Він зазначив, що відбулося вже кілька раундів переговорів між двома командами і днями в Берліні була велика переговорна команда на чолі з заступником голови ОП Ігорем Жовквою.

"Переговорні команди працюють, щоб це відбулося якомога швидше", – сказав дипломат, коментуючи повідомлення преси про те, що угода може бути підписана цього тижня на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Макеєв наголосив, що для підписання угоди потрібна не тільки готовність обох сторін, але і готовність тексту.

Німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що проєкт угоди про "гарантії безпеки" між Україною та Німеччиною вже готовий, а сам договір може бути підписаний у лютому.

За даними джерел, підписання нібито заплановане на 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наприкінці січня натякав на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.