Україна готується підписати "гарантії безпеки" з Німеччиною "за першої нагоди" – посол
Україна та Німеччина працюють над тим, аби угода про "гарантії безпеки" була підписана якнайшвидше – "за першої нагоди".
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України у Берліні Олексій Макеєв, повідомляє "Європейська правда".
"Ми готуємось за першої нагоди підписати двосторонню угоду, коли будуть готові тексти", – сказав посол.
Він зазначив, що відбулося вже кілька раундів переговорів між двома командами і днями в Берліні була велика переговорна команда на чолі з заступником голови ОП Ігорем Жовквою.
"Переговорні команди працюють, щоб це відбулося якомога швидше", – сказав дипломат, коментуючи повідомлення преси про те, що угода може бути підписана цього тижня на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Макеєв наголосив, що для підписання угоди потрібна не тільки готовність обох сторін, але і готовність тексту.
Німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що проєкт угоди про "гарантії безпеки" між Україною та Німеччиною вже готовий, а сам договір може бути підписаний у лютому.
За даними джерел, підписання нібито заплановане на 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наприкінці січня натякав на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.