Украина и Германия работают над тем, чтобы соглашение о "гарантиях безопасности" было подписано как можно быстрее – "при первой возможности".

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев, сообщает "Европейская правда".

"Мы готовимся при первой возможности подписать двустороннее соглашение, когда будут готовы тексты", – сказал посол.

Он отметил, что произошло уже несколько раундов переговоров между двумя командами и на днях в Берлине была большая переговорная команда во главе с заместителем председателя ОП Игорем Жовквой.

"Переговорные команды работают, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал дипломат, комментируя сообщения прессы о том, что соглашение может быть подписано на этой неделе на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Макеев подчеркнул, что для подписания соглашения нужна не только готовность обеих сторон, но и готовность текста.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что проект соглашения о "гарантиях безопасности" между Украиной и Германией уже готов, а сам договор может быть подписан в феврале.

По данным источников, подписание якобы запланировано на 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Канцлер Германии Олаф Шольц в конце января намекал на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.