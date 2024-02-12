Молдовські фермери заблокували КПП на кордоні з Румунією

У Молдові фермери-протестувальники в понеділок, 12 лютого, заблокували контрольно-пропускний пункт "Леушені-Албіца" на кордоні з Румунією.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує молдовське видання Newsmaker.

Прикордонна поліція Молдови повідомила, що рух транспортних засобів на шляху до КПП заблоковано.



"Правоохоронці підтримують громадський порядок і відновлюють дорожній рух. Рекомендуємо скористатися альтернативними КПП: Скуляни, Костешти-Стинка або Леова-Бумбета", – заявила прикордонна поліція.

Асоціація "Сила фермерів" раніше повідомила, що з 7 лютого в Кагульському районі розпочнеться "невизначений за часом" протест фермерів.

Пізніше до них приєдналися фермери з кількох районів країни. Протестувальники 10 лютого доїхали до КПП "Леушені" і ненадовго заблокували рух.

Асоціація "Сила фермерів" також повідомила, що проведе в понеділок п'ять акцій протесту по всій країні. Учасники акцій блокують траси, вимагаючи від уряду і парламенту негайно почати ефективний діалог із фермерами, які протестують, і надати термінову фінансову допомогу.

Нагадаємо, раніше у січні румунські фермери та перевізники блокували КПП на кордоні з Молдовою

Румунські фермери, серед іншого, блокували і рух вантажівок на кордоні з Україною.