Молдовские фермеры заблокировали КПП на границе с Румынией

В Молдове фермеры-протестующие в понедельник, 12 февраля, заблокировали контрольно-пропускной пункт "Леушени – Албица" на границе с Румынией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует молдовское издание Newsmaker.

Пограничная полиция Молдовы сообщила, что движение транспортных средств на пути к КПП заблокировано.

"Правоохранители поддерживают общественный порядок и восстанавливают дорожное движение. Рекомендуем воспользоваться альтернативными КПП: "Скуляны", "Костешты – Стынка" или "Леова – Бумбета", – заявила пограничная полиция.

Ассоциация "Сила фермеров" ранее сообщила, что с 7 февраля в Кагульском районе начнется "неопределенный по времени" протест фермеров.

Позже к ним присоединились фермеры из нескольких районов страны. Протестующие 10 февраля доехали до КПП "Леушени" и ненадолго заблокировали движение.

Ассоциация "Сила фермеров" также сообщила, что проведет в понедельник пять акций протеста по всей стране. Участники акций блокируют трассы, требуя от правительства и парламента немедленно начать эффективный диалог с протестующими фермерами и предоставить срочную финансовую помощь.

Напомним, ранее в январе румынские фермеры и перевозчики блокировали КПП на границе с Молдовой

Румынские фермеры, среди прочего, блокировали и движение грузовиков на границе с Украиной.