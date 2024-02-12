РФ запретила въезд 18 британцам за "демонизацию России"

Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции против 18 граждан Великобритании, которым будет запрещен въезд на российскую территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российское ведомство сообщило на своем сайте в понедельник.

Санкции введены "в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого прилагаются усилия по демонизации нашей страны", – заявили в российском министерстве.

"Вынуждены констатировать, что русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране", – возмутились в МИД РФ.

В санкционный список, среди прочих, попали заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, заместитель начальника Штаба обороны вооруженных сил Чарльз Волкер, заместитель советника премьера Британии по вопросам национальной безопасности Сара Макинтош, командующий подводными силами Саймон Асквит, глава национальных киберсил Тимоти Дэвид Нил-Хоупс, спецпредставитель премьера по вопросам Западных Балкан Стюарт Пич.

Под ограничения также попали члены палаты лордов британского парламента и ученые – представители нескольких университетов.

Напомним, летом прошлого года Россия ограничила передвижение британских дипломатов.

Также в России приостановили работу школы, где учатся дети дипломатов Британии, Канады и США.