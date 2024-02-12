В крупнейшем парке развлечений Швеции вспыхнул пожар, 13 пострадавших

В парке развлечений Лисеберг, что в шведском городе Гетеборг, утром 12 февраля вспыхнул масштабный пожар на водной горке в аквапарке, который должен открыться летом 2024 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

О пожаре в аквапарке Oceana стало известно после 10:00. Огонь быстро распространился и охватил всю горку, а также перекинулся на крытое помещение поблизости.

ФОТО: SVT

Спасательные службы объявили экстренное оповещение, призвав всех, кто живет вблизи пожара, закрыть окна и вентиляцию и не выходить из помещений.

ФОТО: SVT

Шведская полиция предварительно квалифицировала инцидент как несчастный случай на производстве и ограничила движение транспорта в районе пожара.

По последним данным правоохранителей, 13 человек получили легкие ранения в результате инцидента. Они сами обратились к врачам за помощью.

Аквапарк Oceana в Лисеберге – крупнейшем парке развлечений в Швеции и среди нордических стран – строился с 2020 года и должен открыться летом этого года. По данным шведских СМИ, стоимость строительства достигла более 106 миллионов евро.

Пока неизвестно, станет ли пожар помехой открытию аквапарка и какой ущерб он нанес.

Напомним, в прошлом месяце в шведском городе Енчепинг 16 человек, среди которых дети, оказались в больнице в результате пожара в многоквартирном доме.