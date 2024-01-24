У Швеції розслідують ймовірний підпал у житловому будинку, 16 людей у лікарні

У шведському місті Єнчепінг 16 людей, серед яких діти, опинилися в лікарні вналідок пожежі у багатоквартирному будинку, поліція підозрює підпал.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Близько 19:30 у вівторок поліція отримала сповіщення про нібито злодія, та одразу після того – про пожежу в будинку у центральній частині міста.

Масштабного поширення вогню вдалось не допустити, але частині мешканців будинку довелось провести ніч не вдома.

Після пожежі госпіталізували 16 осіб, серед них п’ятеро дітей. Загрози для їхнього життя немає.

Поліція підозрює підпал, одну людину затримали.

Нагадаємо, протягом минулого року у Швеції сталася серія вибухів у житлових будинках, які пов'язують з боротьбою конкуруючих бандистських угруповань.

У жовтні прем’єр Швеції Ульф Крістерссон збирав засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.