Тисячі сербів у Косові протестували через рішення про сербський динар

Тисячі сербів у Косові в понеділок вийшли на протест через заборону використовувати сербський динар у районах, де вони проживають, що стало причиною останньої кризи у відносинах між Сербією і Косово.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Напруженість зросла після того, як уряд Косова заборонив банкам та іншим фінансовим установам у районах, населених сербами, використовувати динар у місцевих транзакціях, починаючи з 1 лютого, і запровадив євро.

Динар широко використовувався в районах, де переважають етнічні серби, особливо на півночі Косова, для виплати пенсій і зарплат працівникам сербських установ, зокрема шкіл і лікарень.

Протестувальники на мітингу в сербській частині північного Косова в місті Митровиця заявили, що скасування динара порушує права сербів у Косові і є дискримінаційним.

Вони закликали міжнародне співтовариство чинити тиск на уряд Косова, щоб він скасував цей крок.

"Це фактично означає забрати їжу з наших столів", – сказала Душанка Джоровіч з місцевої асоціації пенсіонерів.

У Приштині прем'єр-міністр Косова Альбін Курті відкинув таку критику у зверненні до косовських сербів.

Курті наполягав на тому, що новий захід спрямований на обмеження нелегальних грошових потоків і "не заважає Сербії надавати фінансову допомогу громадянам сербської громади Косова".

"Косово не зупинило ні динар, ні долар, ні фунт, ні швейцарський франк… Єдина зміна з 1 лютого полягає в тому, що готівка не може перетинати кордон у мішках ... а має надходити на банківські рахунки і (зніматися) в євро", – сказав Курті.

Європейський Союз і Сполучені Штати висловили занепокоєння тим, що заборона динара в Косові може посилити напруженість в і без того нестабільному регіоні, і закликали до консультацій і відтермінування заборони.