Тысячи сербов в Косово протестовали из-за решения о сербском динаре

Тысячи сербов в Косово в понедельник вышли на протест из-за запрета использовать сербский динар в районах, где они проживают, что стало причиной последнего кризиса в отношениях между Сербией и Косово.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Напряженность возросла после того, как правительство Косово запретило банкам и другим финансовым учреждениям в районах, населенных сербами, использовать динар в местных транзакциях, начиная с 1 февраля, и ввело евро.

Динар широко использовался в районах, где преобладают этнические сербы, особенно на севере Косово, для выплаты пенсий и зарплат работникам сербских учреждений, в частности школ и больниц.

Протестующие на митинге в сербской части северного Косово в городе Митровица заявили, что отмена динара нарушает права сербов в Косово и является дискриминационной.

Они призвали международное сообщество оказать давление на правительство Косово, чтобы оно отменило этот шаг.

"Это фактически означает забрать еду с наших столов", – сказала Душанка Джорович из местной ассоциации пенсионеров.

В Приштине премьер-министр Косово Альбин Курти отверг такую критику в обращении к косовским сербам.

Курти настаивал на том, что новая мера направлена на ограничение нелегальных денежных потоков и "не мешает Сербии оказывать финансовую помощь гражданам сербской общины Косово".

"Косово не остановило ни динар, ни доллар, ни фунт, ни швейцарский франк... Единственное изменение с 1 февраля заключается в том, что наличные деньги не могут пересекать границу в мешках... а должны поступать на банковские счета и (сниматься) в евро", – сказал Курти.

Европейский Союз и Соединенные Штаты выразили обеспокоенность тем, что запрет динара в Косово может усилить напряженность в и без того нестабильном регионе, и призвали к консультациям и отсрочке запрета.