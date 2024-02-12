Власти Косова не собираются пересматривать внедрение евро в районах с сербским меньшинством

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что новые правила использования евро в северных муниципалитетах, где проживают сербы, остаются в силе, несмотря на критику со стороны ЕС и США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам премьера, правительство не будет вмешиваться в работу независимого от него центрального банка по выполнению постановления, которое вступило в силу 1 февраля.

"Мы не можем отменить это решение. Мы не собираемся принимать никаких карательных мер – мы не хотим никого наказывать", – отметил Курти.

Глава правительства Косова подчеркнул, что роль евро в стране "не подлежит обсуждению". Он также обвинил США и ЕС в "умиротворении" Сербии.

"Умиротворение Сербии должно прекратиться как со стороны Брюсселя, так и со стороны Вашингтона. Я считаю, что они рассматривают Сербию как иррационального актора, которого нужно умиротворить", – убежден Курти.

В то же время, добавил премьер Косова, соглашение с Сербией должно быть заключено как можно скорее.

"Мы собираемся осуществить плавный переход (на евро). Мы создадим горячую линию, куда сербы смогут звонить и жаловаться на все, что их не устраивает", – резюмировал Курти.

Ранее премьер заявил, что сербский динар технически не был запрещен, и косовские сербы в северных муниципалитетах все еще могут держать эту валюту.

Перед этим центробанк Сербии заявил, что на границе с частично признанным Косовом не пропустили автомобиль с сербскими динарами, предназначенными для выплат зарплат и пенсий косовским сербам в северных муниципалитетах.

Напомним, с 1 февраля правительство Косова запретило банкам и другим финансовым учреждениям в районах, населенных сербами, использовать динар. Но после давления международных партнеров, которые опасались эскалации, эту меру отложили на неопределенное время.