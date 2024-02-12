Повністю жіночий екіпаж уперше виконав місію дальнього повітряного спостереження НАТО
Понеділок, 12 лютого 2024, 22:28
Уперше в історії Північноатлантичного Альянсу місію з вильотом літака дальнього радіолокаційного стеження (AWACS) здійснив повністю жіночий екіпаж – це сталось минулої п’ятниці, 9 лютого.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба НАТО.
Місія відбулась у межах Системи дальнього радіолокаційного виявлення і управління НАТО, покликаної здійснювати контроль повітряного простору Альянсу. У ній був задіяний літак E-3A AWACS.
"Цей політ демонструє, що місія і кожна посада на борту літака AWACS може бути виконана жінками. Демонстрація можливостей жіночого екіпажу доведе, що жінки здатні виконувати традиційно чоловічі професії на рівних", – прокоментувала капітан Сіара, яка очолює тренажерну ескадрилью з підготовки льотного складу.
Цей політ був організований Жіночою ініціативною групою NAEW&CF (WIT), яка прагне відстоювати рівність та інклюзивність, і став першою спробою екіпажу, що складається з жінок-авіаторів різного походження, продемонструвати досягнення жінок в авіації.
Згідно з офіційною позицією НАТО, "жінки відіграють життєво важливу роль в усьому, що робиться для розбудови сильнішого Альянсу, який спирається на навички і таланти свого різноманітного населення".
Із 2013 року в оборонне планування НАТО, вимоги до стратегічної розвідки і в роботу з протидії тероризму інтегровані положення, які враховують відмінності між впливом відповідних політик на чоловіків і жінок.
У 2018 році в Альянсі запевняли, що готові допомогти Україні в просуванні гендерної рівності – зокрема і в силових структурах.