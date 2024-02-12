Полностью женский экипаж впервые выполнил миссию дальнего воздушного наблюдения НАТО

Впервые в истории Североатлантического Альянса миссию с вылетом самолета дальнего радиолокационного слежения (AWACS) осуществил полностью женский экипаж – это произошло в минувшую пятницу, 9 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба НАТО.

Миссия состоялась в рамках Системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО, призванной осуществлять контроль воздушного пространства Альянса. В ней был задействован самолет E-3A AWACS.

"Этот полет демонстрирует, что миссия и каждая посадка на борту самолета AWACS может быть выполнена женщинами. Демонстрация возможностей женского экипажа докажет, что женщины способны выполнять традиционно мужские профессии на равных", – прокомментировала капитан Сиара, которая возглавляет тренажерную эскадрилью по подготовке летного состава.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА НАТО

Этот полет был организован Женской инициативной группой NAEW&CF (WIT), которая стремится отстаивать равенство и инклюзивность, и стал первой попыткой экипажа, состоящего из женщин-авиаторов разного происхождения, продемонстрировать достижения женщин в авиации.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА НАТО

Согласно официальной позиции НАТО, "женщины играют жизненно важную роль во всем, что делается для развития более сильного Альянса, который опирается на навыки и таланты своего разнообразного населения".

С 2013 года в оборонное планирование НАТО, требования к стратегической разведке и в работу по противодействию терроризму интегрированы положения, которые учитывают различия между влиянием соответствующих политик на мужчин и женщин.

В 2018 году в Альянсе уверяли, что готовы помочь Украине в продвижении гендерного равенства – в том числе и в силовых структурах.