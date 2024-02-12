Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова

Кіпрський президент Нікос Хрістодулідіс під час переговорів із німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром 12 лютого закликав Берлін вплинути на Туреччину, аби посприяти швидшому вирішенню проблеми розділеного Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Після переговорів із президентом Німеччини в кіпрській столиці Нікосії Христодулідіс заявив журналістам: "Наше послання полягає в тому, що вирішення (кіпрської проблеми. – Ред.) лежить в Анкарі".

"Настав час з новою силою працювати над вирішенням кіпрського питання", – своєю чергою сказав Штайнмаєр, наголосивши, що Німеччина підтримує вирішення кіпрської проблеми на основі параметрів ООН про співіснування двох громад у межах однієї держави.

Він також висловив готовність підтримати переговорний процес між Кіпром, Туреччиною і контрольованою ним Турецькою Республікою Північного Кіпру під керівництвом ООН, яка нещодавно призначила спецпосланника з кіпрського питання.

"Ми в Німеччині, принаймні, готові підтримати переговорний процес під керівництвом ООН і сприяти заходам зі зміцнення довіри", – запевнив німецький президент.

У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз’єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).

Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз’єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об’єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.

Нікос Христодулідіс, який став президентом Кіпру минулого року, неодноразово закликав активізувати переговори щодо мирного процесу на острові.