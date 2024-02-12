Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова

Кипрский президент Никос Христодулидис во время переговоров с немецким визави Франком-Вальтером Штайнмайером 12 февраля призвал Берлин повлиять на Турцию, чтобы помочь более быстрому решению проблемы разделенного Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

После переговоров с президентом Германии в кипрской столице Никосии Христодулидис заявил журналистам: "Наше послание заключается в том, что решение (кипрской проблемы. – Ред.) лежит в Анкаре".

"Пришло время с новой силой работать над решением кипрского вопроса", – в свою очередь сказал Штайнмайер, подчеркнув, что Германия поддерживает решение кипрской проблемы на основе параметров ООН о сосуществовании двух общин в пределах одного государства.

Он также выразил готовность поддержать переговорный процесс между Кипром, Турцией и контролируемой им Турецкой Республикой Северного Кипра под руководством ООН, которая недавно назначила спецпосланника по кипрскому вопросу.

"Мы в Германии, по крайней мере, готовы поддержать переговорный процесс под руководством ООН и способствовать мерам по укреплению доверия", – заверил немецкий президент.

В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.

Никос Христодулидис, ставший президентом Кипра в прошлом году, неоднократно призывал активизировать переговоры по мирному процессу на острове.