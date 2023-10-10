На Кіпрі досягнули домовленості щодо спірної дороги, де побили миротворців ООН

Кіпріоти-греки та кіпріоти-турки досягли порозуміння щодо дороги в контрольованій ООН буферній зоні, будівництво якої викликало небачену за багато років напруженість.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив керівник миротворчої місії ООН на Кіпрі Колін Стюарт, інформує AP.

За його словами, "деякі модальності" все ще обговорюються, хоча рамки угоди щодо дороги в буферній зоні, яка відділяє невизнану Турецьку Республіку Північного Кіпру (ТРПК), набудуть чинності негайно.

Урядовці Кіпру заявили агентству, що угода відповідає вимогам турків-кіпріотів щодо будівництва дороги, яка з'єднає село Арсос на півночі острова з сепаратистським селом Піла зі змішаним населенням, яке розташоване в буферній зоні та межує з греко-кіпрським півднем, де засідає міжнародно визнаний уряд острова.

Втім, турецькі військові пости всередині буферної зони приберуть, тоді як присутність турецьких або кіпрсько-турецьких військових чи поліцейських буде заборонена, а юрисдикція ООН над цією територією буде підтверджена й не підлягатиме сумніву.

Це влаштовує кіпріотів-греків, зазначає AP, оскільки дорога призначена для військових цілей у чутливому місці вздовж буферної зони, яка простягається на 180 кілометрів.

ООН забезпечить пункт пропуску уздовж новозбудованої дороги, щоб гарантувати, що лише кіпріоти-турки та громадяни Євросоюзу зможуть в'їхати на південь, хоча кіпріоти-греки не зможуть звідти перетинати кордон на північ.

Кіпрські урядовці також заявили агентству, що не менш важливим є те, що вся територія, яка пустувала протягом 49 років, тепер призначена для розвитку – будівництва будинків, магазинів і підприємств, що діють відповідно до законодавства ЄС – на користь обох громад.

У серпні відбулося зіткнення між турками-кіпріотами й миротворцями ООН у селі Піла в буферній зоні між міжнародно визнаною Республікою Кіпр на півдні і сепаратистською ТРПК на півночі.

Миротворці зазнали нападу, коли намагалися заблокувати "несанкціоновані будівельні роботи" поблизу Піли – єдиного села, де греки-кіпріоти і турки-кіпріоти живуть разом.

Насильство щодо миротворців ООН стало першим подібним інцидентом за останні роки. Воно, ймовірно, завадить чинним зусиллям Нікосії відновити переговори щодо врегулювання поділу острова.

У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз’єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).

Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз’єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об’єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.