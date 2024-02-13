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Бербок: якщо Путін думає, що наша підтримка для України починає слабшати – він помиляється

Вівторок, 13 лютого 2024, 09:51

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що керівництво Росії не має сподіватися, що західна підтримка України починає слабшати.

Як повідомляє Spiegel, про це вона заявила після зустрічі з французьким і польським колегами.

"Якщо Путін вважає, що наша сила похитнулася, що наша підтримка згасає – він цілковито помиляється", – заявила Анналена Бербок.

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Вона запевнила, що європейські держави підтримуватимуть Україну і далі, стільки, скільки буде необхідно, і ця підтримка може стати ще ефективнішою, якщо Польща, Франція та Німеччина посилять координацію у наступні місяці й роки. 

"Мільярди, які ми інвестуємо в Україну – це також мільярдні інвестиції у нашу власну безпеку", – наголосила Анналена Бербок. 

Вона додала, що у подальшому країнам ЄС варто ще тісніше співпрацювати в оборонних проєктах і оборонних закупівлях. 

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне на брифінгу висловив думку, що Європі потрібне "друге страхування життя", на додачу до НАТО, з огляду на можливість перемоги у США Дональда Трампа. 

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що перемоги Путіна в Україні не можна допустити. 

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