Голова МЗС Франції після заяв Трампа про НАТО: Європі потрібне "друге страхування життя"

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав до створення додаткової безпекової структури, окрім НАТО, після заяв експрезидента США Дональда Трампа про "заохочування Росії" до нападу на Альянс.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, Сежурне заявив після зустрічі з головами МЗС Німеччини та Польщі 12 лютого.

Коментуючи слова Трампа, очільник французької дипломатії сказав: "Так, нам потрібне друге страхування життя, не замість або проти НАТО, а на додачу (до нього. – Ред.)".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський своєю чергою зазначив, що "Північноатлантичний Альянс – це не контракт зі службою охорони".

Слова Сежурне відображають ідею стратегічної автономії, яку Франція активно просуває в Європі за президентства Емманюеля Макрона. Її ідея полягає в зменшенні залежності від американської парасольки безпеки та покладанні насамперед на європейські ресурси.

Раніше такі думки сприймались і в ЄС, і у США як намагання підірвати єдність Північноатлантичного Альянсу, та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну потреби в європейському оборонному виробництві та гарантуванні безпеки зросли.

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. А в Білому домі раніше назвали "ненормальними" погрози Трампа заохотити РФ до агресії проти союзників.